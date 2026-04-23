Avis d'analystes France : EssilorLuxottica déçoit

Beaucoup d'ajustements de valorisation sur le lunettier, au lendemain de la publication des résultats trimestriels. Bureau Veritas, Verallia et ID Logistics sont aussi dans la sélection du jour après leurs chiffres.

Bureau Veritas : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et relève l'objectif de cours de 31,20 à 32,20 EUR. Citi reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 32,60 à 26,95 EUR.



Carrefour : Barclays maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 17,20 EUR à 18 EUR.



EssilorLuxottica : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 285 EUR à 280 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 325 EUR à 300 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 365 à 315 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 315 EUR à 312 EUR.



FDJ United : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 25,60 à 24 EUR.



Hermès International : Citi maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 1910 à 1821 EUR.



ID Logistics Group : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 495 à 470 EUR.



Robertet : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 980 à 950 EUR.



Verallia : Grupo Santander maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 25,11 EUR à 23,26 EUR.



Vinci : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 196 à 188 EUR.