Beaucoup d'ajustements de valorisation sur le lunettier, au lendemain de la publication des résultats trimestriels. Bureau Veritas, Verallia et ID Logistics sont aussi dans la sélection du jour après leurs chiffres.
Bureau Veritas : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et relève l'objectif de cours de 31,20 à 32,20 EUR. Citi reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 32,60 à 26,95 EUR.
Carrefour : Barclays maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 17,20 EUR à 18 EUR.
EssilorLuxottica : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 285 EUR à 280 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 325 EUR à 300 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 365 à 315 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 315 EUR à 312 EUR.
FDJ United : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 25,60 à 24 EUR.
Hermès International : Citi maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 1910 à 1821 EUR.
ID Logistics Group : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 495 à 470 EUR.
Robertet : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 980 à 950 EUR.
Verallia : Grupo Santander maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 25,11 EUR à 23,26 EUR.
Vinci : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 196 à 188 EUR.
EssilorLuxottica est un leader mondial de la conception, de la fabrication et de la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Créée en 2018, la société regroupe l'expertise complémentaire de deux pionniers de l'industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d'établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu'en matière d'expérience consommateurs.
Les actifs d'EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux® et Transitions® pour les technologies d'optique ophtalmique, et Sunglass Hut et Lenscrafters pour les réseaux de distribution de dimension internationale.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.