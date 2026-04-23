Bureau Veritas : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et relève l'objectif de cours de 31,20 à 32,20 EUR. Citi reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 32,60 à 26,95 EUR.

Carrefour : Barclays maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 17,20 EUR à 18 EUR.

EssilorLuxottica : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 285 EUR à 280 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 325 EUR à 300 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 365 à 315 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 315 EUR à 312 EUR.

FDJ United : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 25,60 à 24 EUR.

Hermès International : Citi maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 1910 à 1821 EUR.

ID Logistics Group : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 495 à 470 EUR.

Robertet : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 980 à 950 EUR.

Verallia : Grupo Santander maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 25,11 EUR à 23,26 EUR.

Vinci : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 196 à 188 EUR.