Avis d'analystes France : focus sur Veolia et les financières
Les analystes se sont penchés sur les valeurs financières françaises depuis hier soir : assureurs (AXA, Scor), banques (BNP, CASA) et foncières (Gecina, Icade).
Publié le 07/05/2026 à 08:44
Axa : JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 47 à 48 EUR.
BNP Paribas : Keefe Bruyette & Woods maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 104 à 106 EUR.
Crédit Agricole : Keefe Bruyette & Woods passe de performance de marché à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 18,50 à 18 EUR.
Gecina : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 81 à 77 EUR.
Icade : Barclays maintient sa recommandation souspondérer et réduit l'objectif de cours de 18 à 17 EUR.
Schneider Electric : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 302 à 316 EUR.
Scor : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 36 à 37,50 EUR.
Veolia Environnement : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et réduit l'objectif de cours de 42,40 à 41,60 EUR. Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 35 à 39 EUR.