Avis d'analystes France : focus sur Veolia et les financières

Les analystes se sont penchés sur les valeurs financières françaises depuis hier soir : assureurs (AXA, Scor), banques (BNP, CASA) et foncières (Gecina, Icade).

Arkema : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 73,30 à 73,50 EUR. Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 50 à 52 EUR.



Axa : JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 47 à 48 EUR.



BNP Paribas : Keefe Bruyette & Woods maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 104 à 106 EUR.



Crédit Agricole : Keefe Bruyette & Woods passe de performance de marché à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 18,50 à 18 EUR.



Gecina : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 81 à 77 EUR.



Icade : Barclays maintient sa recommandation souspondérer et réduit l'objectif de cours de 18 à 17 EUR.



Schneider Electric : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 302 à 316 EUR.



Scor : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 36 à 37,50 EUR.



Veolia Environnement : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et réduit l'objectif de cours de 42,40 à 41,60 EUR. Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 35 à 39 EUR.