Avis d'analystes France : fortunes diverses pour Kering, Safran et STMicroelectronics

Jefferies fait le ménage dans ses recommandations aéronautiques : prudence accrue dans les activités civiles, et retour d'attractivité pour la défense après la baisse. Safran en fait les frais. HSBC, pour sa part, dégrade Kering.

Crédit Agricole : Grupo Santander maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 22,49 EUR à 22,65 EUR.



Dassault Aviation : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 400 à 420 EUR.



Forvia (Ex-Faurecia) : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 12 à 10 EUR.



Kering : HSBC passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 310 à 280 EUR.



LVMH : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 621 EUR à 606 EUR.



Opmobility : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 22 à 21 EUR.



Safran : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 350 à 310 EUR.



STMicroelectronics : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 24 à 38 EUR.



Vinci : Grupo Santander maintient sa recommandation de sousperformance et relève l'objectif de cours de 114 EUR à 121 EUR.