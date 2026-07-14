Airbus : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 225 à 240 EUR.

Dassault Systèmes : Deutsche Bank maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 21 à 20 EUR.

Essilorluxottica : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 230 à 200 EUR.

Rémy Cointreau : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 38,50 EUR à 41 EUR.

SES : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 7 à 9 EUR.

Vinci : Grupo Santander maintient sa recommandation de sousperformance et réduit l'objectif de cours de 121 EUR à 119 EUR.