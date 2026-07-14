Avis d'analystes France : Goldman Sachs n'est plus acheteur d'EssilorLuxottica

Petite sélection ce matin, journée fériée oblige en France pour le 14 juillet.

Airbus : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 225 à 240 EUR.



Dassault Systèmes : Deutsche Bank maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 21 à 20 EUR.



Essilorluxottica : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 230 à 200 EUR.



Rémy Cointreau : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 38,50 EUR à 41 EUR.



SES : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 7 à 9 EUR.



Vinci : Grupo Santander maintient sa recommandation de sousperformance et réduit l'objectif de cours de 121 EUR à 119 EUR.