Antin Infrastructure Partners : Morgan Stanley reste à sous-pondérer avec un objectif de cours réduit de 10,70 à 10 EUR.
Bureau Veritas : RBC Capital passe de sous-performance à performance de marché et réduit l'objectif de cours de 26,50 EUR à 26 EUR.
Capgemini : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 134 à 136 EUR.
Getlink : Mediobanca maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 18,30 EUR à 19 EUR.
L'Oréal : BNP Paribas passe de sous-performance à neutre avec un objectif de cours relevé de 350 à 414 EUR.
Orange : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 17,50 à 21,60 EUR.
Stellantis : AlphaValue/Baader Europe passe d'une recommandation de vendre à alléger avec un objectif de cours relevé de 5,97 EUR à 6,10 EUR.
STMicroelectronics : Baptista Research passe de conserver à sous-performance avec un objectif de cours relevé de 30,20 USD à 33,10 USD. Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 50 EUR à 58 EUR.
TotalEnergies : Freedom Broker maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 73 à 77 USD.
X-Fab Silicon Foundries : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 4,50 EUR à 6 EUR.
Orange est le 1er opérateur de télécommunications français. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- prestations de services de télécommunications aux particuliers (78,2%) : prestations de téléphonie mobile (272,8 millions de clients à fin 2025 ; enseignes Orange en France, Orange Belgium en Belgique, Orange Communications Luxembourg au Luxembourg, MásOrange en Espagne, Orange Polska en Pologne, etc.), de téléphonie fixe et d'accès à Internet (38,1 millions de clients). En outre, le groupe propose des prestations à destination des opérateurs télécoms. Le CA par pays se ventile entre France (52,7%), Europe (21,9%), Afrique et Moyen-Orient (25,4%) ;
- prestations de services de télécommunications aux entreprises (17,2%) : prestations d'accès à Internet, de téléphonie mobile et de transmission de voix et de données et intégration et infogérance d'applications de communication ;
- prestations de services aux opérateurs télécoms internationaux (2,9%) ;
- exploitation d'infrastructures mobile passives (1,7% ; Totem) : gestion d'un portefeuille d'environ 27 000 pylônes de télécommunication en France et en Espagne.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.