Amundi : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 80 EUR à 82 EUR.

Aéroports de Paris : Barclays maintient sa recommandation surpondérer et réduit l'objectif de cours de 136 EUR à 134 EUR. JP Morgan reste à une recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 118 à 115 EUR.

Hermès International : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 2650 à 2150 EUR.

Lectra : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 27 à 25 EUR.

Manitou : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 28 à 25 EUR.

Michelin : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 35 EUR à 34 EUR.

Nexans : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 152 à 179 EUR.

Unibail-Rodamco-Westfield : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 129 à 130 EUR.