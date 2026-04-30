Avis d'analystes France : Hermès et Nexans sous le feu des projecteurs

Pour cette dernière séance de la semaine, 1er mai oblige demain, focus sur Hermès et Nexans.

Amundi : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 80 EUR à 82 EUR.



Aéroports de Paris : Barclays maintient sa recommandation surpondérer et réduit l'objectif de cours de 136 EUR à 134 EUR. JP Morgan reste à une recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 118 à 115 EUR.



Hermès International : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 2650 à 2150 EUR.



Lectra : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 27 à 25 EUR.



Manitou : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 28 à 25 EUR.



Michelin : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 35 EUR à 34 EUR.



Nexans : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 152 à 179 EUR.



Unibail-Rodamco-Westfield : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 129 à 130 EUR.