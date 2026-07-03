Avis d'analystes France : HSBC passe négatif sur Stellantis

Pour clôturer la semaine, RBC Capital revalorise les deux stars françaises des équipements énergétiques, Schneider et Legrand. HSBC dégrade Stellantis et Goldman Sachs se penche sur OVH et Publicis.

Arkema : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 54 à 50 EUR.



Danone : Deutsche Bank maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 59 EUR à 63 EUR.



Euronext : BNP Paribas reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 125 à 128 EUR.



Legrand : RBC Capital maintient sa recommandation performance de marché et relève l'objectif de cours de 140 à 150 EUR.



Ovh Groupe : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 5,50 EUR à 6 EUR.



Publicis Groupe : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 110 à 112 EUR.



Sanofi : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 58,60 à 57 USD.



Schneider Electric : RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 290 à 320 EUR.



Stellantis : HSBC passe de conserver à alléger et réduit l'objectif de cours de 5,50 EUR à 4 EUR.



Totalenergies : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 89 EUR à 83 EUR. Zacks maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 85 à 79 USD.