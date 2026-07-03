Arkema : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 54 à 50 EUR.

Danone : Deutsche Bank maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 59 EUR à 63 EUR.

Euronext : BNP Paribas reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 125 à 128 EUR.

Legrand : RBC Capital maintient sa recommandation performance de marché et relève l'objectif de cours de 140 à 150 EUR.

Ovh Groupe : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 5,50 EUR à 6 EUR.

Publicis Groupe : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 110 à 112 EUR.

Sanofi : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 58,60 à 57 USD.

Schneider Electric : RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 290 à 320 EUR.

Stellantis : HSBC passe de conserver à alléger et réduit l'objectif de cours de 5,50 EUR à 4 EUR.

Totalenergies : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 89 EUR à 83 EUR. Zacks maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 85 à 79 USD.