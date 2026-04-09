Arkema : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 49 à 50 EUR.

Carmila : Kempen maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 16 EUR à 17 EUR.

Elis : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 30 EUR à 32 EUR.

Essilorluxottica : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 350 EUR à 265 EUR.

Kering : TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 275 à 300 EUR.

Klépierre : Kempen maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 31 EUR à 32 EUR.

Mercialys : Kempen passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 11 à 14 EUR.

Rexel : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 32 à 43,10 EUR.

Safran : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 348 à 365 EUR.

Saint-Gobain : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et relève l'objectif de cours de 90,20 à 92,90 EUR.

Seb : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 70 à 73 EUR.

Société Générale : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 85 EUR à 85,75 EUR.

Unibail-Rodamco-Westfield : Kempen passe de acheter à conserver avec un objectif de cours de 105 EUR.

Worldline : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 1,30 EUR à 0,30 EUR.