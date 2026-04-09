Avis d'analystes France : Jefferies passe positif sur Rexel, TD Cowen revalorise Kering

Jefferies est repassé positif sur Rexel ce matin. "Nous voyons un contexte favorable pour Rexel jusqu'en 2026, avec des facteurs de soutien importants au niveau des prix, une reprise sur certains marchés de l'industrie et de la construction, ainsi qu'une nouvelle année de forte croissance dans le secteur des centres de données", explique l'analyste. Dans un autre registre, Kempen relève Mercialys et dégrade Unibail.

Arkema : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 49 à 50 EUR.



Carmila : Kempen maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 16 EUR à 17 EUR.



Elis : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 30 EUR à 32 EUR.



Essilorluxottica : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 350 EUR à 265 EUR.



Kering : TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 275 à 300 EUR.



Klépierre : Kempen maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 31 EUR à 32 EUR.



Mercialys : Kempen passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 11 à 14 EUR.



Rexel : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 32 à 43,10 EUR.



Safran : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 348 à 365 EUR.



Saint-Gobain : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et relève l'objectif de cours de 90,20 à 92,90 EUR.



Seb : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 70 à 73 EUR.



Société Générale : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 85 EUR à 85,75 EUR.



Unibail-Rodamco-Westfield : Kempen passe de acheter à conserver avec un objectif de cours de 105 EUR.



Worldline : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 1,30 EUR à 0,30 EUR.