Avis d'analystes France : Jefferies passe positif sur Rexel, TD Cowen revalorise Kering
Jefferies est repassé positif sur Rexel ce matin. "Nous voyons un contexte favorable pour Rexel jusqu'en 2026, avec des facteurs de soutien importants au niveau des prix, une reprise sur certains marchés de l'industrie et de la construction, ainsi qu'une nouvelle année de forte croissance dans le secteur des centres de données", explique l'analyste. Dans un autre registre, Kempen relève Mercialys et dégrade Unibail.
Rexel est leader mondial de la distribution professionnelle de matériel électrique. Présent dans 17 pays, le groupe offre aux professionnels, à travers un réseau multi-enseignes de 1 876 points de vente, des produits et solutions électriques pour les bâtiments et les infrastructures résidentielles, industrielles et tertiaires. Les produits et les solutions commercialisés par le groupe répondent à des besoins en équipement électrique, en éclairage, en sécurité, en génie climatique, en communication, en automatismes industriels ou en économie d'énergies. Le CA par marché se répartit comme suit :
- tertiaire (50%) : centres commerciaux, installations sportives, hôpitaux, aéroports, etc. ;
- industrie (26%) : intégrateurs de systèmes, constructeurs d'équipements et sites de production ;
- résidentiel (24%) : confort, sécurité et domotique.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19,3%), Allemagne-Autriche-Suisse (11,3%), Belgique-Luxembourg-Pays-Bas (8%), Royaume-Uni et Irlande (4,9%), Europe (4,9%), Etats-Unis (38%), Amérique du Nord (7,9%) et Asie-Pacifique (5,7%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.