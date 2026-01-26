Avis d'analystes France : Jefferies repasse à l'achat sur Hermès, UBS punit Icade

La première série de recommandations d'analystes de la semaine consacre le secteur du luxe, dans lequel Jefferies repasse positif sur Hermès, relève son objectif sur LVMH et réduit celui de Kering. UBS passe vendeur d'Icade et vise 19 EUR.

BNP Paribas : Grupo Santander maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 94,12 EUR à 101,34 EUR.



Danone : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 84 EUR à 79 EUR.



Eiffage : JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 137 à 138 EUR.



Euronext : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 154 EUR à 150 EUR.



Hermès International : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 2250 à 2400 EUR.



Icade : UBS passe d'acheter à vendre avec un objectif de cours réduit de 37 à 19 EUR.



Ipsen : BNP Paribas maintient sa recommandation de sousperformance et relève l'objectif de cours de 105 à 115 EUR.



Kering : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 310 à 290 EUR.



LVMH : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 530 à 610 EUR.



STMicroelectronics : Aletheia Capital Limited reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 22 à 24,70 EUR.



TotalEnergies : Wolfe Research reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 83 à 86 USD.