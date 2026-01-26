BNP Paribas : Grupo Santander maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 94,12 EUR à 101,34 EUR.

Danone : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 84 EUR à 79 EUR.

Eiffage : JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 137 à 138 EUR.

Euronext : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 154 EUR à 150 EUR.

Hermès International : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 2250 à 2400 EUR.

Icade : UBS passe d'acheter à vendre avec un objectif de cours réduit de 37 à 19 EUR.

Ipsen : BNP Paribas maintient sa recommandation de sousperformance et relève l'objectif de cours de 105 à 115 EUR.

Kering : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 310 à 290 EUR.

LVMH : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 530 à 610 EUR.

STMicroelectronics : Aletheia Capital Limited reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 22 à 24,70 EUR.

TotalEnergies : Wolfe Research reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 83 à 86 USD.