Air Liquide : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 185 EUR à 175 EUR.
Arkema : JP Morgan passe de performance de marché à souspondérer avec un objectif de cours de 50 EUR.
Crédit Agricole : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 19,80 à 19,40 EUR.
Elior Group : AlphaValue/Baader Europe passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours réduit de 3,99 EUR à 2,31 EUR. Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 3,20 EUR à 2,50 EUR.
Nanobiotix : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 21,50 à 60 EUR.
Nexans : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 140 à 180 EUR.
Stellantis : Mediobanca maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 6,10 EUR à 7,10 EUR.
Arkema figure parmi les leaders mondiaux du développement, de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- matériaux avancés (38%) : polymères de haute performance, tensioactifs de spécialités, tamis moléculaires, peroxydes organiques, produits oxygénés, etc. ;
- adhésifs (30,2%) : mastics, collages pour sols et carrelages, produits d'étanchéité, etc. ;
- solutions de revêtements (24%) : résines, émulsions pour adhésifs, produits de revêtements de surfaces, absorbants, etc. ;
- produits intermédiaires (7,5%) : polymères thermoplastiques (PMMA), produits acryliques, gaz fluorés, etc. ;
- autres (0,3%).
A fin 2025, le groupe dispose de 151 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,2%), Europe (25,4%), Etats-Unis (30,6%), Chine (13,5%), Asie (14,4%), Canada et Mexique (3,6%) et autres (5,3%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
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Globale
Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.