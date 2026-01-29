Avis d'analystes France : JP Morgan persiste sur Aperam et ArcelorMittal, Cantor réduit l'objectif sur Ubisoft

JP Morgan revalorise les aciéristes Aperam et ArcelorMittal en restant à surpondérer. LBBW abaisse son objectif sur LVMH. Côté biotechs, Medincell et Nanobiotix sont dans les radars du jour.

Aperam : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 35 à 41,20 EUR.



Arcelormittal : JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 45 à 52,50 EUR.



Aubay : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 61 à 65 EUR.



Danone : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 87 à 75 EUR.



Essilorluxottica : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 330 à 340 EUR.



Legrand : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 138 EUR à 133 EUR.



Lvmh : Landesbank Baden-Wuerttemberg maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 655 EUR à 620 EUR.



Medincell : Stifel reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 37 à 33 EUR.



Nanobiotix : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 21 EUR à 21,50 EUR.



Rexel : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 28 à 32,50 EUR.



Ubisoft Entertainment : Cantor Fitzgerald reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 5,60 à 3 EUR.

