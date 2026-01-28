Avis d'analystes France : KBW dégrade Société Générale, objectif abaissés sur Worldline et Teleperformance

Les valeurs de l'aéronautique / défense séduisent toujours Morgan Stanley, qui revalorise Safran, Dassault Aviation, Airbus et Thales. KBW passe neutre sur la Société Générale, tandis qu'Inventiva suscite de l'intérêt.

Air Liquide : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 192 à 189 EUR.



Airbus : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 255 à 240 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 250 à 252 EUR.



Alstom : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 33,40 à 34,30 EUR.



Compagnie Des Alpes : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 28,50 à 30,60 EUR.



Dassault Aviation : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 310 à 350 EUR.



Engie : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 25,70 EUR à 27 EUR.



Forvia (Ex-Faurecia) : Citi maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 8,50 EUR à 10,50 EUR.



Inventiva : Barclays démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 18 USD (pour l'ADR). Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 3 EUR à 7,50 EUR.



Ipsen : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 135 à 155 EUR.



LVMH : Anchor Securities reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 617 à 643 EUR. Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 715 à 705 EUR.



Safran : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 324 à 330 EUR.



Société Générale : Keefe Bruyette & Woods passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 68 à 77 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 63 à 78 EUR.



Teleperformance : UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 92 EUR à 55 EUR.



Thales : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 260 à 280 EUR.



Worldline : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 2,50 à 1,30 EUR.