Biomérieux : RBC Capital maintient sa recommandation performance de marché et réduit l'objectif de cours de 115 EUR à 100 EUR.

Kering : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 330 à 320 EUR.

Klépierre : UBS maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 29 à 30 EUR.

Legrand : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 175 à 144 EUR.

Michelin : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 30 à 28 EUR.

Nexans : Barclays maintient sa recommandation surpondérer et réduit l'objectif de cours de 157 EUR à 154 EUR.

Pernod Ricard : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 100 EUR à 95 EUR.

Publicis Groupe : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 130 à 131 EUR.

Rémy Cointreau : Jefferies reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 50 à 48 EUR.

Sodexo : AlphaValue/Baader Europe passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours réduit de 54,30 EUR à 43,40 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 55 EUR à 50 EUR.

Stellantis : Evercore ISI reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 7,50 à 8 EUR.

TF1 : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 9,90 à 9,60 EUR.

Tikehau Capital : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 20,40 à 20,50 EUR.