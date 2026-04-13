Avis d'analystes France : Kering, Legrand et Sodexo sous les projecteurs

Quelques mouvements pour démarrer la semaine, notamment sur des entreprises du CAC 40 (Kering, Legrand, Publicis, Pernod Ricard, Michelin et Stellantis).

Biomérieux : RBC Capital maintient sa recommandation performance de marché et réduit l'objectif de cours de 115 EUR à 100 EUR.



Kering : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 330 à 320 EUR.



Klépierre : UBS maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 29 à 30 EUR.



Legrand : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 175 à 144 EUR.



Michelin : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 30 à 28 EUR.



Nexans : Barclays maintient sa recommandation surpondérer et réduit l'objectif de cours de 157 EUR à 154 EUR.



Pernod Ricard : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 100 EUR à 95 EUR.



Publicis Groupe : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 130 à 131 EUR.



Rémy Cointreau : Jefferies reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 50 à 48 EUR.



Sodexo : AlphaValue/Baader Europe passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours réduit de 54,30 EUR à 43,40 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 55 EUR à 50 EUR.



Stellantis : Evercore ISI reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 7,50 à 8 EUR.



TF1 : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 9,90 à 9,60 EUR.



Tikehau Capital : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 20,40 à 20,50 EUR.