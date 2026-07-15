BNP Paribas : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 98 à 106 EUR.

Crédit Agricole : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 20 à 19,50 EUR.

Publicis Groupe : JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer avec un objectif de cours relevé de 131 à 133 EUR.

Société Générale : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'acheter avec un objectif de cours relevé de 79 à 81 EUR.

Totalenergies : Zacks maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 79 à 85 USD.

Vallourec : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'acheter et relève l'objectif de cours de 28,80 EUR à 29,40 EUR.