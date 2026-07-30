Avis d'analystes France : les objectifs bougent sur Airbus, Hermès et Danone

Le rythme des publications dicte la densité des ajustements chez les brokers cette semaine.

Airbus : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'alléger avec un objectif de cours relevé de 208 à 212 EUR. RBC Capital Markets maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 225 à 250 EUR. Vertical Research Partners maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 223 à 243 EUR.



Alten : IDMidcaps maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 110 à 113 EUR.



Aéroports de Paris : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'accumuler avec un objectif de cours réduit de 134 à 128 EUR.



Danone : Goldman Sachs maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 75 à 76 EUR. Morgan Stanley maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 80 à 83 EUR.



Elis : UBS maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 29 à 29,40 EUR.



EssilorLuxottica : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 300 à 265 EUR.



FDJ United : Deutsche Bank maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 27,50 à 26,60 EUR.



GTT : Goldman Sachs maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 192 à 200 EUR.



Hermès International : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 2 315 à 2340 EUR. Grupo Santander maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 2 300 à 2000 EUR. Mediobanca maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 2 200 à 2100 EUR.



Infotel : Portzamparc maintient sa recommandation d'achat fort avec un objectif de cours relevé de 52,20 à 53,50 EUR.



Ipsos : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 73 à 63 EUR.



LVMH : CICC maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 550 à 450 EUR.



Rémy Cointreau : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 55 à 54 EUR.



Sopra Steria : BNP Paribas maintient sa recommandation de neutralité avec un objectif de cours relevé de 132 à 200 EUR.



Verallia : Bernstein maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 20 à 19 EUR.



Wavestone : Marex dégrade de surperformance à conserver avec un objectif de cours réduit de 65 à 40 EUR.