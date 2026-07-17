Avis d'analystes France : les objectifs bougent sur Publicis et Sodexo

Les principaux ajustements d'objectifs de cours du jour sur la cote parisienne, avec des relèvements pour Michelin, Sodexo et Publicis, et des cibles rabotées sur Eiffage, Tikehau Capital et Tonnellerie François Frères.

Eiffage : Citi maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 155 à 152 EUR.



Lhyfe : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 2,50 à 2,30 EUR.



Michelin : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 30 à 34 EUR.



Publicis Groupe : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'alléger avec un objectif de cours relevé de 95,50 à 98,10 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 112 à 116 EUR.



Sodexo : AlphaValue/Baader Europe passe d'alléger à vendre avec un objectif de cours relevé de 43,70 EUR à 55,20 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 46 à 54 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 60 à 63 EUR.



Tikehau Capital : Jefferies maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 25 à 24 EUR.



Tonnellerie Francois Freres : Berenberg maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 22 à 20 EUR.