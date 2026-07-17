Eiffage : Citi maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 155 à 152 EUR.

Lhyfe : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 2,50 à 2,30 EUR.

Michelin : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 30 à 34 EUR.

Publicis Groupe : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'alléger avec un objectif de cours relevé de 95,50 à 98,10 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 112 à 116 EUR.

Sodexo : AlphaValue/Baader Europe passe d'alléger à vendre avec un objectif de cours relevé de 43,70 EUR à 55,20 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 46 à 54 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 60 à 63 EUR.

Tikehau Capital : Jefferies maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 25 à 24 EUR.

Tonnellerie Francois Freres : Berenberg maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 22 à 20 EUR.