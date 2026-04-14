Avis d'analystes France : les objectifs reculent sur LVMH, UBS achète les trois banques françaises

UBS se penche sur les banques françaises et Barclays sur les infrastructures. Mais c'est LVMH qui suscite le plus de commentaires après sa publication trimestrielle.

Airbus : BNP Paribas démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 190 EUR.



Antin Infrastructure Partners : Citi reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 12,10 à 11,50 EUR.



BNP Paribas : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 109 EUR à 111 EUR.



Crédit Agricole : UBS reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 21,20 à 21,80 EUR.



Edenred : Citi reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 20 à 19 EUR.



Eiffage : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 178 à 180 EUR.



Essilorluxottica : UBS reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 347 à 315 EUR.



Forvia (ex-Faurecia) : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 18 à 14 EUR.



Gecina : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 110 EUR à 95 EUR.



Getlink : Barclays maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 20 EUR à 21 EUR.



Ipsen : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 170 à 183 EUR.



LVMH : Anchor Securities Stockbrokers maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 641 à 595 EUR. Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 685 à 600 EUR. Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 620 EUR à 600 EUR. Grupo Santander maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 483 EUR à 456 EUR. Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 610 à 510 EUR. Mediobanca maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 650 EUR à 590 EUR.



Michelin : Barclays passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 25 à 30 EUR.



Safran : BNP Paribas démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 330 EUR.



Société Générale : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 86 EUR à 85,40 EUR.



Tikehau Capital : Citi passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 19,20 EUR à 18 EUR.



TotalEnergies : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 70 EUR à 85 EUR.



Veolia Environnement : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 36 EUR à 37,80 EUR.



Worldline : Goldman Sachs passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 0,40 EUR à 0,23 EUR.