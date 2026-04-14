Airbus : BNP Paribas démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 190 EUR.

Antin Infrastructure Partners : Citi reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 12,10 à 11,50 EUR.

BNP Paribas : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 109 EUR à 111 EUR.

Crédit Agricole : UBS reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 21,20 à 21,80 EUR.

Edenred : Citi reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 20 à 19 EUR.

Eiffage : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 178 à 180 EUR.

Essilorluxottica : UBS reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 347 à 315 EUR.

Forvia (ex-Faurecia) : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 18 à 14 EUR.

Gecina : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 110 EUR à 95 EUR.

Getlink : Barclays maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 20 EUR à 21 EUR.

Ipsen : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 170 à 183 EUR.

LVMH : Anchor Securities Stockbrokers maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 641 à 595 EUR. Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 685 à 600 EUR. Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 620 EUR à 600 EUR. Grupo Santander maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 483 EUR à 456 EUR. Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 610 à 510 EUR. Mediobanca maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 650 EUR à 590 EUR.

Michelin : Barclays passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 25 à 30 EUR.

Safran : BNP Paribas démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 330 EUR.

Société Générale : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 86 EUR à 85,40 EUR.

Tikehau Capital : Citi passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 19,20 EUR à 18 EUR.

TotalEnergies : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 70 EUR à 85 EUR.

Veolia Environnement : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 36 EUR à 37,80 EUR.

Worldline : Goldman Sachs passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 0,40 EUR à 0,23 EUR.