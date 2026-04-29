Avis d'analystes France : les objectifs remontent sur Bouygues, Nexans et Spie

Ce matin, on signale quelques relèvements de cours pour Air Liquide, Bouygues ou Spie, mais une majorité d'ajustements à la baisse, notamment sur Airbus, FDJ ou Hermès.

Air Liquide : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 207 à 210 EUR.



Airbus : RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 225 à 200 EUR.



Alten : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 83,60 EUR à 82,90 EUR.



Aéroports De Paris : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 126 à 121 EUR.



Bouygues : New Street Research maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 56 EUR à 61 EUR.



Compagnie Des Alpes : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 30,60 à 30,20 EUR.



FDJ United : JP Morgan maintient sa recommandation souspondérer et réduit l'objectif de cours de 22 EUR à 20 EUR.



Hermès International : CICC maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 2100 à 1900 EUR.



Nexans : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 132 à 140 EUR.



Spie : JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 48 à 56 EUR.