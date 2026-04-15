Avis d'analystes France : les objectifs s'ajustent sur LVMH et Kering

L'arrivée des publications de résultats entraîne un surcroît de suivi de la part des analystes. C'est le cas dans le luxe après les chiffres de LVMH et Kering. Les dossiers un peu défensifs ont l'air d'avoir toujours la cote.

Air France-Klm : JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et réduit l'objectif de cours de 17 à 15 EUR.



Bouygues : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 55 EUR à 58 EUR.



Crédit Agricole : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 19 EUR à 18,50 EUR.



Euronext : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 129 à 143 EUR.



Exosens : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 55 à 60 EUR.



Getlink : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 16,50 à 18 EUR. UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 17,50 à 19 EUR.



Kering : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 235 à 220 EUR. Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 290 à 280 EUR. UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 300 EUR à 271 EUR.



Lvmh : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 134 à 132 USD. Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 570 à 560 EUR. DZ Bank AG Research maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 650 EUR à 610 EUR. Landesbank Baden-Wuerttemberg maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 620 à 550 EUR.



Nexans : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 138 EUR à 141 EUR.



Orange : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 20 EUR à 20,50 EUR.



Schneider Electric : Grupo Santander reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 280 à 275 EUR.



Scor : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 30,70 à 30,60 EUR.



Sodexo : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 52 EUR à 44,50 EUR.



Thales : Barclays maintient sa recommandation souspondérer et relève l'objectif de cours de 260 à 270 EUR.



Veolia Environnement : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et relève l'objectif de cours de 42,10 à 42,40 EUR.