Air France-Klm : JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et réduit l'objectif de cours de 17 à 15 EUR.

Bouygues : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 55 EUR à 58 EUR.

Crédit Agricole : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 19 EUR à 18,50 EUR.

Euronext : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 129 à 143 EUR.

Exosens : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 55 à 60 EUR.

Getlink : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 16,50 à 18 EUR. UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 17,50 à 19 EUR.

Kering : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 235 à 220 EUR. Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 290 à 280 EUR. UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 300 EUR à 271 EUR.

Lvmh : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 134 à 132 USD. Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 570 à 560 EUR. DZ Bank AG Research maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 650 EUR à 610 EUR. Landesbank Baden-Wuerttemberg maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 620 à 550 EUR.

Nexans : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 138 EUR à 141 EUR.

Orange : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 20 EUR à 20,50 EUR.

Schneider Electric : Grupo Santander reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 280 à 275 EUR.

Scor : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 30,70 à 30,60 EUR.

Sodexo : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 52 EUR à 44,50 EUR.

Thales : Barclays maintient sa recommandation souspondérer et relève l'objectif de cours de 260 à 270 EUR.

Veolia Environnement : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et relève l'objectif de cours de 42,10 à 42,40 EUR.