Avis d'analystes France : LVMH, Sanofi et Renault subissent des dégradations

Trois abaissements de recommandations majeurs sont signalés en début de semaine. UBS, Morgan Stanley et Berenberg abandonnent leurs conseils à l'achat respectivement sur Sanofi, LVMH et Renault. Thales profite à l'inverse de revalorisations, comme Viridien et Veolia.

Air France-KLM: Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 10,70 à 10,80 EUR.



Amundi : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 82,10 à 82,80 EUR.



BNP Paribas : RBC Capital maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 90 à 93 EUR.



Engie : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 21,50 EUR à 25 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 24 à 26 EUR.



JCDecaux : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 17,80 à 18,50 EUR.



LVMH : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours de 635 EUR.



Renault : Berenberg passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 45 à 38 EUR.



Sanofi : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 105 à 88 EUR.



Stellantis : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 9,50 EUR à 10 EUR.



Thales : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 240 à 250 EUR. Barclays maintient sa recommandation souspondérer et relève l'objectif de cours de 250 à 260 EUR.



Veolia Environnement : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 32 à 33 EUR.



Viridien : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 100 à 150 EUR.



Vusion : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 290 à 245 EUR.