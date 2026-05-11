Avis d'analystes France : Morgan Stanley revalorise GTT, Vallourec et Technip

Pour démarrer la semaine, Morgan Stanley met à jours ses objectifs sur les parapétrolières. BofA dégrade Eurofins.

Accor : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 58 EUR à 60 EUR.



Amundi : Morgan Stanley reste à pondération de marché et relève l'objectif de cours de 83 à 86,20 EUR.



BNP Paribas : Morgan Stanley reste à pondération de marché et relève l'objectif de cours de 104 à 105 EUR.



Eurofins : Bank of America passe de neutre à sousperformance.



GTT : Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 150 à 177 EUR.



Legrand : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 165 à 175 EUR.



Safran : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 360 EUR à 355 EUR.



Technip Energies : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 32,60 à 36,50 EUR.



Vallourec : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 20 à 24 EUR.