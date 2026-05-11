Accor : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 58 EUR à 60 EUR.
Amundi : Morgan Stanley reste à pondération de marché et relève l'objectif de cours de 83 à 86,20 EUR.
BNP Paribas : Morgan Stanley reste à pondération de marché et relève l'objectif de cours de 104 à 105 EUR.
Eurofins : Bank of America passe de neutre à sousperformance.
GTT : Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 150 à 177 EUR.
Legrand : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 165 à 175 EUR.
Safran : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 360 EUR à 355 EUR.
Technip Energies : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 32,60 à 36,50 EUR.
Vallourec : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 20 à 24 EUR.
Avis d'analystes France : Morgan Stanley revalorise GTT, Vallourec et Technip
Pour démarrer la semaine, Morgan Stanley met à jours ses objectifs sur les parapétrolières. BofA dégrade Eurofins.
Publié le 11/05/2026 à 08:39
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