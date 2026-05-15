Avis d'analystes France : Morgan Stanley vise 540 EUR sur LVMH

Peu de mouvements en ce lendemain de jour férié sur les actions françaises. Morgan Stanley maintient son avis sur LVMH avec un objectif légèrement raboté.

Ayvens : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 10,80 à 11 EUR.



Eiffage : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 198 à 192 EUR.



LVMH : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 565 à 540 EUR.



Saint-Gobain : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 89 à 85 EUR.



Stellantis : Landesbank Baden-Wuerttemberg maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 7,70 EUR à 7,60 EUR.