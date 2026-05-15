Ayvens : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 10,80 à 11 EUR.

Eiffage : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 198 à 192 EUR.

LVMH : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 565 à 540 EUR.

Saint-Gobain : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 89 à 85 EUR.

Stellantis : Landesbank Baden-Wuerttemberg maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 7,70 EUR à 7,60 EUR.