Avis d'analystes France : Nomura lance le suivi de Soitec

8 mai oblige, la sélection de valeurs françaises est plus limitée que d'habitude.

Air France-KLM : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 9,60 à 9,40 EUR.



Engie : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 34,90 à 35,30 EUR.



Legrand : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 175 à 180 EUR.



Scor : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 30,50 à 33 EUR.



Société Générale : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 85,40 à 86,10 EUR.



Soitec : Nomura initie la couverture avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 250 EUR.