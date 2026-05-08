Avis d'analystes France : Nomura lance le suivi de Soitec
8 mai oblige, la sélection de valeurs françaises est plus limitée que d'habitude.
Publié le 08/05/2026 à 08:53
Engie : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 34,90 à 35,30 EUR.
Legrand : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 175 à 180 EUR.
Scor : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 30,50 à 33 EUR.
Société Générale : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 85,40 à 86,10 EUR.
Soitec : Nomura initie la couverture avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 250 EUR.