Avis d'analystes France : nouveaux avis positifs sur SSB, Sodexo, Klépierre et ID Logistics
HSBC et UBS se penchent sur le secteur du luxe, pendant que Goldman Sachs se charge des foncières. Parmi les changements les plus notables, on retrouve Sodexo, ID Logistics, Klépierre et Sartorius Stedim Biotech.
Accor : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 55 à 53 EUR.
Covivio : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 61,50 à 55,50 EUR.
Fdj United : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 29 à 29,50 EUR.
Gecina : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 101,50 à 97,50 EUR.
Hermès : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 2350 à 2300 EUR. UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 2310 à 1820 EUR.
Icade : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 17,10 EUR à 16,30 EUR.
Id Logistics : IDMidcaps passe d'accumuler à acheter avec un objectif de cours relevé de 470 à 482 EUR.
Kering : UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 345 à 300 EUR.
Klépierre : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 37,80 EUR à 41,80 EUR. UBS maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 30,50 EUR à 29 EUR.
Lvmh : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 705 EUR à 650 EUR. UBS reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 706 à 640 EUR.
Renault : Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 33 à 29 EUR.
Saint-Gobain : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 137 à 126 EUR.
Sanofi : Leerink Partners maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 98 EUR à 94 EUR.
Sartorius Stedim Biotech : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours réduit de 235 à 214 EUR.
Schneider Electric : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 300 à 292 EUR.
Sodexo : BNP Paribas reste à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 39 à 38,50 EUR. Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 41 à 55 EUR.
Stellantis : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 7 à 6,50 EUR.
Unibail-Rodamco-Westfield : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 135 EUR à 129 EUR.
ID Logistics Group est spécialisé dans les prestations de services logistiques contractuelles. Le groupe propose des prestations de préparation des commandes, d'entreposage, de conditionnement, de gestion de la chaîne d'approvisionnement, de transport et de suivi des envois.
Le CA par marché se ventile entre grande distribution (32%), e-commerce (25%), produits de grande consommation (22%), vêtements-maroquinerie-accessoires (8%), électronique et high-tech (6%), cosmétique (3%), industries (2%) et pharmacie (2%).
A fin 2024, ID Logistics Group dispose de près de 400 sites logistiques représentant plus de 8 millions de m2 d'entrepôts dans le monde.
73,5% du CA est réalisé à l'international.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.