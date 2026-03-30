Avis d'analystes France : nouveaux avis positifs sur SSB, Sodexo, Klépierre et ID Logistics

HSBC et UBS se penchent sur le secteur du luxe, pendant que Goldman Sachs se charge des foncières. Parmi les changements les plus notables, on retrouve Sodexo, ID Logistics, Klépierre et Sartorius Stedim Biotech.

Accor : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 55 à 53 EUR.



Covivio : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 61,50 à 55,50 EUR.



Fdj United : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 29 à 29,50 EUR.



Gecina : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 101,50 à 97,50 EUR.



Hermès : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 2350 à 2300 EUR. UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 2310 à 1820 EUR.



Icade : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 17,10 EUR à 16,30 EUR.



Id Logistics : IDMidcaps passe d'accumuler à acheter avec un objectif de cours relevé de 470 à 482 EUR.



Kering : UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 345 à 300 EUR.



Klépierre : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 37,80 EUR à 41,80 EUR. UBS maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 30,50 EUR à 29 EUR.



Lvmh : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 705 EUR à 650 EUR. UBS reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 706 à 640 EUR.



Renault : Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 33 à 29 EUR.



Saint-Gobain : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 137 à 126 EUR.



Sanofi : Leerink Partners maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 98 EUR à 94 EUR.



Sartorius Stedim Biotech : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours réduit de 235 à 214 EUR.



Schneider Electric : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 300 à 292 EUR.



Sodexo : BNP Paribas reste à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 39 à 38,50 EUR. Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 41 à 55 EUR.



Stellantis : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 7 à 6,50 EUR.



Unibail-Rodamco-Westfield : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 135 EUR à 129 EUR.