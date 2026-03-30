Accor : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 55 à 53 EUR.

Covivio : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 61,50 à 55,50 EUR.

Fdj United : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 29 à 29,50 EUR.

Gecina : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 101,50 à 97,50 EUR.

Hermès : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 2350 à 2300 EUR. UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 2310 à 1820 EUR.

Icade : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 17,10 EUR à 16,30 EUR.

Id Logistics : IDMidcaps passe d'accumuler à acheter avec un objectif de cours relevé de 470 à 482 EUR.

Kering : UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 345 à 300 EUR.

Klépierre : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 37,80 EUR à 41,80 EUR. UBS maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 30,50 EUR à 29 EUR.

Lvmh : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 705 EUR à 650 EUR. UBS reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 706 à 640 EUR.

Renault : Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 33 à 29 EUR.

Saint-Gobain : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 137 à 126 EUR.

Sanofi : Leerink Partners maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 98 EUR à 94 EUR.

Sartorius Stedim Biotech : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours réduit de 235 à 214 EUR.

Schneider Electric : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 300 à 292 EUR.

Sodexo : BNP Paribas reste à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 39 à 38,50 EUR. Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 41 à 55 EUR.

Stellantis : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 7 à 6,50 EUR.

Unibail-Rodamco-Westfield : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 135 EUR à 129 EUR.