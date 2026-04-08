Avis d'analystes France : nouvelles recos à l'achat sur Spie et STMicroelectronics

Ls semiconducteurs sont à l'honneur ce matin, avec l'initiation de couverture de STMicroelectronics par William O'Neil et le relèvement de l'objectif de cours de Jefferies sur Soitec.

Amundi : Autonomous Research maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 75 EUR à 74 EUR.



Arcelormittal : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 58 à 60 EUR.



Publicis Groupe : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 99 EUR à 88 EUR.



Renault : Oxcap Analytics maintient sa recommandation de sous-pondérer et relève l'objectif de cours de 30 à 34 EUR.



Soitec : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 30 à 45 EUR.



Spie : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours de 51 EUR.



STMicroelectronics : William O'Neil & Co Incorporated initie la couverture avec une recommandation d'achat.



Totalenergies : Grupo Santander maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 72,50 EUR à 80 EUR.