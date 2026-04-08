Amundi : Autonomous Research maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 75 EUR à 74 EUR.

Arcelormittal : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 58 à 60 EUR.

Publicis Groupe : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 99 EUR à 88 EUR.

Renault : Oxcap Analytics maintient sa recommandation de sous-pondérer et relève l'objectif de cours de 30 à 34 EUR.

Soitec : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 30 à 45 EUR.

Spie : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours de 51 EUR.

STMicroelectronics : William O'Neil & Co Incorporated initie la couverture avec une recommandation d'achat.

Totalenergies : Grupo Santander maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 72,50 EUR à 80 EUR.