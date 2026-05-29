Avis d'analystes France : objectif en hausse sur Derichebourg et en baisse sur EssilorLuxottica

Pour terminer la semaine, focus sur EssilorLuxottica, Soitec, Derichebourg et L'Oréal.

Capgemini : UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 112 EUR à 107 EUR.



Dassault Aviation : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 340 à 350 EUR.



Derichebourg : Portzamparc maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 8,20 à 10,30 EUR.



Eiffage : Intesa Sanpaolo maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 173 à 197 EUR.



Essilorluxottica : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 315 à 225 EUR.



L'Oréal : China Merchants Securities reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 404,50 à 393 EUR.



Soitec : Citi maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 34 à 110 EUR.



TotalEnergies : Zacks maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 96 à 91 USD.