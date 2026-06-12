Aéroports De Paris : Barclays maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 134 à 135 EUR.

Danone : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 82 à 85 EUR.

Essilorluxottica : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 251 EUR à 220 EUR.

OVH Groupe : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 13 à 19 EUR.

Renault : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 42,50 à 31,50 EUR.

Saint-Gobain : UBS maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 75 EUR à 70 EUR.

Vusiongroup : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 240 à 180 EUR.