Avis d'analystes France : objectifs en hausse sur OVH et Danone, en baisse sur Vusion et Renault

La dernière sélection de la semaine comprend plusieurs ajustements d'objectifs de cours, notamment sur Danone, EssilorLuxottica et Renault.

Aéroports De Paris : Barclays maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 134 à 135 EUR.



Danone : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 82 à 85 EUR.



Essilorluxottica : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 251 EUR à 220 EUR.



OVH Groupe : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 13 à 19 EUR.



Renault : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 42,50 à 31,50 EUR.



Saint-Gobain : UBS maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 75 EUR à 70 EUR.



Vusiongroup : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 240 à 180 EUR.