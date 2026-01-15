Avis d'analystes France : objectifs relevés sur Société Générale, Euronext et Rexel, Ekinops sanctionnée

En cette journée de publication de la Compagnie Financière Richemont, Kering et Hermès bénéficient de relèvements d'objectifs. Les analystes apprécient toujours la Société Générale. Sodexo et Ekinops suscitent davantage de prudence.

Amundi : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 65 à 71 EUR.



Ayvens : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 13,20 à 14,50 EUR.



Aéroports De Paris : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 105 à 110 EUR.



Capgemini : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 165 à 170 EUR.



Danone : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 88 EUR à 86 EUR.



Dassault Aviation : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 348 à 377 EUR.



Ekinops : Stifel passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 4 à 2,20 EUR.



Euronext : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 126 à 129 EUR.



Hermès International : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 2420 à 2530 EUR.



Ipsen : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 125 à 137 EUR.



Kering : Bernstein maintient sa recommandation de sous-performance et relève l'objectif de cours de 240 à 250 EUR.



Nexans : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 145 EUR à 140 EUR.



Orange : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 14 à 15,50 EUR.



Rexel : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 34 à 38 EUR.



Safran : Barclays maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 330 à 340 EUR.



Sanofi : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 95 EUR à 90 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 100 à 95 EUR.



Société Générale : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 69 à 83 EUR.



Sodexo : BNP Paribas maintient sa recommandation de sous-performance et réduit l'objectif de cours de 44 à 39 EUR.



Valeo : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 12 à 13 EUR.



Vinci : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 130 à 137 EUR.