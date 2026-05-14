Alstom : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 23 à 20 EUR. Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 25 à 24 EUR.
Bonduelle : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 8,40 EUR à 8,10 EUR.
Dassault Aviation : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 330 à 340 EUR.
Eiffage : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 158 à 162 EUR.
Eutelsat Communications : Morgan Stanley reste à pondération de marché et relève l'objectif de cours de 2,40 à 2,70 EUR.
Infotel : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 50 à 52 EUR. Portzamparc maintient sa recommandation d'achat fort et relève l'objectif de cours de 48,50 EUR à 51 EUR.
Medincell : Evercore ISI reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 43 à 36 EUR.
SES : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 7,10 à 8,50 EUR. Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 6,50 à 7 EUR.
Stellantis : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 6,50 à 5,50 EUR.
Thales : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 285 à 260 EUR.
Vallourec : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 27,50 EUR à 28,80 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 30 à 31 EUR.
Valneva : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 2,15 EUR à 2,10 EUR.
Veolia Environnement : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 38 EUR à 40 EUR.
Vallourec est un leader mondial de la fabrication de tubes sans soudure en acier et de produits tubulaires spécifiques destinés à des applications industrielles. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- fabrication de tubes (87,3%). Le CA par marché se ventile entre industries pétrolière, gazière et pétrochimique (83,8%), industries mécanique, automobile et de la construction (9,1%) et énergie électrique (7,1%) ;
- exploitations minière et forestière (8,4%) ;
- autres (4,3%).
La répartition géographique du CA (activité tubes) est la suivante : Europe (4,2%), Amérique du Nord (40,6%), Moyen-Orient (22,1%), Amérique du Sud (15,9%), Asie (10,8%) et autres (6,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.