Avis d'analystes France : objectifs relevés sur Vallourec, Teleperformance et Eutelsat

Pour démarrer la semaine, les analystes relèvent leurs objectifs sur des dossiers prisés des investisseurs. Publicis, après sa grosse acquisition américaine, bénéficie aussi d'une revalorisation de Citi.

Eutelsat Communications : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 2,10 à 2,70 EUR.



Lectra : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 31 à 27,50 EUR.



Publicis Groupe : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 88 EUR à 90 EUR.



Robertet : Bernstein démarre le suivi à performance de marché avec un objectif de cours de 888 EUR.



Teleperformance : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 60 EUR à 67 EUR.



Vallourec : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 21 à 31 EUR.