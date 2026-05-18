Eutelsat Communications : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 2,10 à 2,70 EUR.

Lectra : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 31 à 27,50 EUR.

Publicis Groupe : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 88 EUR à 90 EUR.

Robertet : Bernstein démarre le suivi à performance de marché avec un objectif de cours de 888 EUR.

Teleperformance : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 60 EUR à 67 EUR.

Vallourec : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 21 à 31 EUR.