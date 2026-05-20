Avis d'analystes France : Oddo ajuste la mire sur Capgemini, nouveau suivi pour CIS

La baisse de volume des publications de résultats se voit dans les recommandations d'analystes. Portzamparc en profite pour initier le suivi de CIS.

Aéroports De Paris : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 135 EUR à 138 EUR.



Ateme : TP ICAP reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 13,50 à 15 EUR.



Capgemini : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 160 à 143 EUR.



Catering International Services : Portzamparc démarre le suivi à l'achat en visant 20,30 EUR.



Sodexo : AlphaValue/Baader Europe reste à alléger avec un objectif de cours réduit de 43,80 à 42,90 EUR. Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 48 EUR à 49 EUR.