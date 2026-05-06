Avis d'analystes France : Oddo bâtit sur Bouygues, les foncières sur le devant de la scène

Dans la sélection du jour, le bâtiment occupe le terrain avec des foncières (Unibail, Gecina), du BTP (Bouygues) et des matériaux de construction (Saint-Gobain).

Amundi : Autonomous Research reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 74 à 77 EUR.



Bonduelle : TP ICAP reste à la vente avec un objectif de cours réduit de 8,60 à 7,10 EUR.



Bouygues : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 50 à 61 EUR.



Bureau Veritas : JP Morgan reste à une recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 30 à 29 EUR.



Gecina : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 95 à 92 EUR.



JCDecaux : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 21 EUR à 20,70 EUR.



Nexans : BNP Paribas reprend le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 185 EUR.



Saint-Gobain : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 120 EUR à 105 EUR.



Technip Energies : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 43 à 45 EUR.



Unibail-Rodamco-Westfield : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 123 à 127 EUR.