Amundi : Autonomous Research reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 74 à 77 EUR.

Bonduelle : TP ICAP reste à la vente avec un objectif de cours réduit de 8,60 à 7,10 EUR.

Bouygues : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 50 à 61 EUR.

Bureau Veritas : JP Morgan reste à une recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 30 à 29 EUR.

Gecina : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 95 à 92 EUR.

JCDecaux : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 21 EUR à 20,70 EUR.

Nexans : BNP Paribas reprend le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 185 EUR.

Saint-Gobain : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 120 EUR à 105 EUR.

Technip Energies : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 43 à 45 EUR.

Unibail-Rodamco-Westfield : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 123 à 127 EUR.