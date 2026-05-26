Avis d'analystes France : Oddo revalorise STMicro, Morgan Stanley passe positif sur Air France

Morgan Stanley repasse positif sur Air France, pendant que Citi dégrade Elior. Du mouvement aussi côté objectifs sur STM et Ubisoft.

Air France-Klm : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 9,40 EUR à 11,50 EUR.



Bnp Paribas : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 96 à 98 EUR.



Carmila : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 18,50 à 20 EUR.



Elior Group : Citi passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 3,60 EUR à 2,40 EUR.



Engie : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 28,50 à 28,70 EUR.



Euronext : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 150 EUR à 157 EUR.



L'Oréal : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 410 à 415 EUR.



Scor : Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché et relève l'objectif de cours de 30,60 à 31,50 EUR.



Société Générale : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 78 EUR à 79 EUR.



Stmicroelectronics : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 58 à 70 EUR.



Ubisoft Entertainment : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 4,30 à 5,45 EUR.