Avis d'analystes France : RBC dégrade Sartorius Stedim, encore un soutien pour BNP et L'Oréal
UBS et JP Morgan relèvent leurs recommandations sur L'Oréal et BNP Paribas, tandis que RBC dégrade Sartorius Stedim à performance de marché. Si les objectifs de cours sont rehaussés dans le secteur aéronautique et chez Abivax, ils sont revus à la baisse pour Stellantis, Sodexo et Ubisoft.
Publié le 09/01/2026 à 08:45
Adyen : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 1885 à 1925 EUR.
Airbus : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 230 à 240 EUR.
Amundi : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 71 à 75 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 70 à 80 EUR.
Aéroports De Paris : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 130 à 125 EUR.
BNP Paribas : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 89 à 102 EUR.
Dassault Aviation : UBS reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 310 à 330 EUR.
Dassault Systèmes : Rothschild & Co Redburn démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 27 EUR.
EssilorLuxottica : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 316 à 306 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 352 EUR à 347 EUR.
Ipsen : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 123 à 117 EUR.
L'Oréal : UBS passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 367 à 430 EUR.
OVH Groupe : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 4,50 EUR à 5 EUR.
Rexel : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 26 EUR à 35 EUR.
Rémy Cointreau : Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 48 à 50 EUR.
Safran : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 315 à 330 EUR.
Sartorius Stedim Biotech : RBC Capital passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours de 240 EUR.
Sodexo : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 53 à 51 EUR. Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 46 à 45 EUR.
Stellantis : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 12,50 à 10 EUR.
Thales : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 360 EUR à 380 EUR.
Ubisoft Entertainment : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 14 à 8 EUR.