Avis d'analystes France : RBC passe acheteur sur Saint-Gobain, Morgan Stanley abaisse Teleperformance

Saint-Gobain, Engie et Emeis reçoivent l'appui des analystes ce matin. A l'inverse, les objectifs s'ajustent en baisse sur Safran, FDJ et Forvia.

BNP Paribas : Intesa Sanpaolo maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 107 EUR à 111 EUR.



Bureau Veritas : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 38,50 EUR à 35,50 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 35 EUR à 33 EUR.



Dassault Systèmes : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'alléger et relève l'objectif de cours de 17,60 à 19,60 EUR. BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 15 EUR à 17 EUR.



Eiffage : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 185 à 186 EUR.



Emeis : TP ICAP Midcap démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 17 EUR.



Engie : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 26 à 30 EUR.



Eurazeo : Autonomous Research passe de sousperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 50,40 EUR à 52 EUR.



Exosens : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 69 EUR à 72 EUR.



Fdj United : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 29,50 à 26 EUR.



Forvia (Ex-Faurecia) : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 13 à 12 EUR.



Safran : Oxcap Analytics passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 350 à 300 EUR.



Saint-Gobain : RBC Capital passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours de 95 EUR.



Sanofi : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 85 EUR à 87 EUR. Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 110 à 107 EUR. Landesbank Baden-Wuerttemberg maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 100 EUR à 95 EUR.



Sodexo : Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 45 à 40 EUR.



Stellantis : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 7 à 6,50 EUR.



Technip Energies : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 32,20 à 32,60 EUR.



Teleperformance : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché et réduit l'objectif de cours de 112 EUR à 53 EUR.



Totalenergies : Morgan Stanley maintient surpondérer et relève l'objectif de cours de 67,80 EUR à 88,30 EUR.



Vinci : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec l'objectif de cours réduit de 148 à 145 EUR.