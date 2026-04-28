BNP Paribas : Intesa Sanpaolo maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 107 EUR à 111 EUR.
Bureau Veritas : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 38,50 EUR à 35,50 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 35 EUR à 33 EUR.
Dassault Systèmes : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'alléger et relève l'objectif de cours de 17,60 à 19,60 EUR. BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 15 EUR à 17 EUR.
Eiffage : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 185 à 186 EUR.
Emeis : TP ICAP Midcap démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 17 EUR.
Engie : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 26 à 30 EUR.
Eurazeo : Autonomous Research passe de sousperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 50,40 EUR à 52 EUR.
Exosens : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 69 EUR à 72 EUR.
Fdj United : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 29,50 à 26 EUR.
Forvia (Ex-Faurecia) : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 13 à 12 EUR.
Safran : Oxcap Analytics passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 350 à 300 EUR.
Saint-Gobain : RBC Capital passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours de 95 EUR.
Sanofi : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 85 EUR à 87 EUR. Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 110 à 107 EUR. Landesbank Baden-Wuerttemberg maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 100 EUR à 95 EUR.
Sodexo : Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 45 à 40 EUR.
Stellantis : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 7 à 6,50 EUR.
Technip Energies : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 32,20 à 32,60 EUR.
Teleperformance : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché et réduit l'objectif de cours de 112 EUR à 53 EUR.
Totalenergies : Morgan Stanley maintient surpondérer et relève l'objectif de cours de 67,80 EUR à 88,30 EUR.
Vinci : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec l'objectif de cours réduit de 148 à 145 EUR.
Compagnie de Saint-Gobain figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de matériaux de construction à destination des secteurs de la construction, de la mobilité, de la santé et de l'industrie. L'activité s'organise autour de 4 pôles :
- fabrication de solutions de haute performance : produits céramiques (n° 1 mondial des applications thermiques et mécaniques des céramiques) et plastiques (n° 1 mondial), produits abrasifs (n° 1 mondial) et matériaux de renforcement (n° 1 mondial des fils de verre) ;
- distribution de matériaux : notamment sous les enseignes Point.P en France, Dahl en Scandinavie et Telhanorte au Brésil ;
- fabrication de produits de construction : produits d'extérieur (produits de façade et en PVC, bardeaux asphaltés, etc.), d'isolation (laines de verre, mousses isolantes, plafonds métalliques, etc.) et de canalisation, mortiers industriels et matériaux en gypse ;
- fabrication de vitrages : verre plat, vitrages d'automobile, verres de spécialités (verres anti-feu, de protection nucléaire, etc.). Le groupe développe également une activité de transformation et de distribution de verre pour le bâtiment.
La répartition géographique du CA (avant éliminations intra-groupe) est la suivante : Europe du Sud-Moyen-Orient-Afrique (33,4%), Europe du Nord (28,7%), Amériques (27%) et Asie-Pacifique (10,9%).
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Investisseur
Investisseur
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Globale
Globale
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Qualité
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.