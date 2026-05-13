Avis d'analystes France : sanctions pour Aramis et Valneva après leurs avertissements

Sélection restreinte ce matin, avec plusieurs midcaps. Parmi elles, Worldline, avec Jefferies qui reprend le suivi à l'achat, jugeant que "les doutes quant à la pérennité de l'entreprise ont été dissipés après la cession d'actifs et l'augmentation de capital".

Aramis Group : Bernstein passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 9 à 6 EUR.



Kering : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 300 à 285 EUR.



Medincell : Evercore ISI reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 36 à 43 EUR.



Valneva : Stifel maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 8,50 EUR à 7,50 EUR.



Worldline : Jefferies reprend le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 0,40 EUR.