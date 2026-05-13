Aramis Group : Bernstein passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 9 à 6 EUR.

Kering : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 300 à 285 EUR.

Medincell : Evercore ISI reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 36 à 43 EUR.

Valneva : Stifel maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 8,50 EUR à 7,50 EUR.

Worldline : Jefferies reprend le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 0,40 EUR.