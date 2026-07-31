Avis d'analystes France : Stellantis se fait raboter, Scor séduit

Les ajustements d'objectifs continuent après le déluge de publications : Accor, Arkema, Atos, Schneider, L'Oréal, Sanofi...

Accor : Citi maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 60 à 61 EUR. Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 52 à 51 EUR.



Arkema : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 71 à 72 EUR. Barclays maintient sa recommandation de souspondérer avec un objectif de cours réduit de 52 à 51 EUR.



Atos Group : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 66,40 à 65,90 EUR.



Aéroports De Paris : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 140 à 150 EUR.



Elis : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 29 à 31,50 EUR.



Icade : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 25 à 23 EUR.



L'Oréal : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 430 à 445 EUR. Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 450 à 460 EUR.



Nexans : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 191 à 179 EUR.



Renault : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'accumuler avec un objectif de cours relevé de 30,10 à 31,20 EUR.



Sanofi : Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 85 à 79 EUR. Citi reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 82 à 78 EUR. UBS maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 88 à 78 EUR.



Schneider Electric : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 335 à 345 EUR.



Scor : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 33 à 35 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 30 à 32 EUR. RBC Capital Markets maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 35 à 38 EUR.



Société Générale : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'alléger avec un objectif de cours relevé de 78,50 à 80 EUR. BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 90 à 96 EUR.



Spie : UBS maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 60 à 62 EUR.



Stellantis : Mediobanca maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 7,10 à 6,20 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 8 à 5,50 EUR. Oxcap Analytics maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 8,40 à 6,80 EUR.



Vallourec : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 29,40 à 28,30 EUR.



Wendel : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 161 à 165 EUR.