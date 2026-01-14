Avis d'analystes France : Stifel revalorise Abivax, HSBC passe positif sur Essilorluxottica
Parmi les faits marquants du jour, William O'Neil démarre le suivi d'Airbus et Bernstein se lance sur X-Fab. Equita revalorise le luxe et Jefferies vise beaucoup plus haut sur Société Générale. La star Abivax bénéficie d'un relèvement d'objectif chez Stifel et HSBC passe positif sur EssilorLuxottica.
Publié le 14/01/2026 à 08:29
Airbus : William O'Neil & Co Incorporated initie la couverture avec une recommandation d'achat.
Alstom : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 20 EUR à 24 EUR.
Arkema : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 55 à 50 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 64 EUR à 61 EUR.
Aéroports De Paris : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 134 à 126 EUR.
Capgemini : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 130 à 145 EUR.
Carrefour : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 19 EUR à 18 EUR.
Crédit Agricole : JP Morgan maintient sa recommandation souspondérer et relève l'objectif de cours de 16,50 EUR à 17,50 EUR.
Dassault Systèmes : Jefferies maintient sa recommandation de sousperformance et réduit l'objectif de cours de 23 à 21 EUR.
Essilorluxottica : HSBC passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 300 à 340 EUR.
Gecina : Kempen maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 95 EUR à 87 EUR.
Kering : Equita SIM reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 270 à 295 EUR.
LVMH : Equita SIM reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 565 à 610 EUR.
Nexans : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 140 à 136 EUR.
Renault : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 42 à 43 EUR.
Société Générale : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 70 EUR à 96 EUR.
Stellantis : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 8 à 8,50 EUR.
STMicroelectronics : Equita SIM passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 22 à 30 EUR.
Unibail-Rodamco-Westfield : Kempen maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 100 EUR à 105 EUR.
Vicat : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 86 à 93 EUR.
X-Fab Silicon Foundries : Bernstein démarre le suivi à performance de marché avec un objectif de cours de 5,50 EUR.