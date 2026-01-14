Avis d'analystes France : Stifel revalorise Abivax, HSBC passe positif sur Essilorluxottica

Parmi les faits marquants du jour, William O'Neil démarre le suivi d'Airbus et Bernstein se lance sur X-Fab. Equita revalorise le luxe et Jefferies vise beaucoup plus haut sur Société Générale. La star Abivax bénéficie d'un relèvement d'objectif chez Stifel et HSBC passe positif sur EssilorLuxottica.

Abivax : Stifel reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 100 à 142 EUR.

Airbus : William O'Neil & Co Incorporated initie la couverture avec une recommandation d'achat.

Alstom : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 20 EUR à 24 EUR.

Arkema : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 55 à 50 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 64 EUR à 61 EUR.

Aéroports De Paris : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 134 à 126 EUR.

Capgemini : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 130 à 145 EUR.

Carrefour : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 19 EUR à 18 EUR.

Crédit Agricole : JP Morgan maintient sa recommandation souspondérer et relève l'objectif de cours de 16,50 EUR à 17,50 EUR.

Dassault Systèmes : Jefferies maintient sa recommandation de sousperformance et réduit l'objectif de cours de 23 à 21 EUR.

Essilorluxottica : HSBC passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 300 à 340 EUR.

Gecina : Kempen maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 95 EUR à 87 EUR.

Kering : Equita SIM reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 270 à 295 EUR.

LVMH : Equita SIM reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 565 à 610 EUR.

Nexans : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 140 à 136 EUR.

Renault : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 42 à 43 EUR.

Société Générale : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 70 EUR à 96 EUR.

Stellantis : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 8 à 8,50 EUR.

STMicroelectronics : Equita SIM passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 22 à 30 EUR.

Unibail-Rodamco-Westfield : Kempen maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 100 EUR à 105 EUR.

Vicat : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 86 à 93 EUR.

X-Fab Silicon Foundries : Bernstein démarre le suivi à performance de marché avec un objectif de cours de 5,50 EUR.