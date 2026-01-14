Abivax : Stifel reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 100 à 142 EUR.
Airbus : William O'Neil & Co Incorporated initie la couverture avec une recommandation d'achat.
Alstom : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 20 EUR à 24 EUR.
Arkema : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 55 à 50 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 64 EUR à 61 EUR.
Aéroports De Paris : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 134 à 126 EUR.
Capgemini : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 130 à 145 EUR.
Carrefour : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 19 EUR à 18 EUR.
Crédit Agricole : JP Morgan maintient sa recommandation souspondérer et relève l'objectif de cours de 16,50 EUR à 17,50 EUR.
Dassault Systèmes : Jefferies maintient sa recommandation de sousperformance et réduit l'objectif de cours de 23 à 21 EUR.
Essilorluxottica : HSBC passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 300 à 340 EUR.
Gecina : Kempen maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 95 EUR à 87 EUR.
Kering : Equita SIM reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 270 à 295 EUR.
LVMH : Equita SIM reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 565 à 610 EUR.
Nexans : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 140 à 136 EUR.
Renault : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 42 à 43 EUR.
Société Générale : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 70 EUR à 96 EUR.
Stellantis : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 8 à 8,50 EUR.
STMicroelectronics : Equita SIM passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 22 à 30 EUR.
Unibail-Rodamco-Westfield : Kempen maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 100 EUR à 105 EUR.
Vicat : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 86 à 93 EUR.
X-Fab Silicon Foundries : Bernstein démarre le suivi à performance de marché avec un objectif de cours de 5,50 EUR.