Avis d'analystes France : STMicro, Abivax et Stellantis au menu

STMicroelectronics domine la sélection des analystes ce matin : UBS relève son objectif de 49 à 80 EUR et reprend le suivi à l'achat. Côté automobile, Stellantis et OPmobility voient leurs cibles révisées en hausse, malgré des recommandations qui restent prudentes.

Abivax : Portzamparc reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 63 à 70 EUR. Stifel reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 142 à 115 EUR.



Alstom : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 18,50 à 16,50 EUR.



Nanobiotix : Leerink Partners reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 37 à 46 USD.



Oeneo : Oddo BHF démarre une recommandation de surperformance avec un objectif de cours de 11,50 EUR.



Opmobility : Bernstein maintient sa recommandation de sousperformance et relève l'objectif de cours de 10 à 14,60 EUR.



Stellantis : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 6,50 à 7,10 EUR.



Stmicroelectronics : UBS passe à acheter depuis en révision avec un objectif de cours relevé de 49 à 80 EUR.



Veolia Environnement : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 39,40 à 40,50 EUR.