Avis d'analystes France : Thales, SES et BNP se distinguent

Thales se distingue avec le passage de Deutsche Bank à acheter (296 EUR). BNP Paribas, Axa et Dassault Aviation bénéficient d'objectifs relevés.

74Software : Berenberg maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 44 à 47 EUR.



Adocia : Maxim Group maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 16 à 12 EUR.



Axa : RBC Capital Markets maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 48 à 52 EUR.



BNP Paribas : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 115 à 120 EUR. RBC Capital Markets maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 99 à 109 EUR.



Carrefour : Goldman Sachs maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 17 à 18 EUR.



Dassault Aviation : Jefferies maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 410 à 420 EUR.



Edenred : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 31 à 32 EUR.



Gecina : Citi maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 118 à 109 EUR.



Interparfums : Mediobanca maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 29 à 25 EUR.



Lisi : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 76 à 80 EUR.



Robertet : Berenberg maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 1130 à 1100 EUR.



Sartorius Stedim Biotech : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 220 à 210 EUR.



SES : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 10 à 11,50 EUR. Stifel maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 7,10 à 7,50 EUR.



Sodexo : Citi maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 55 à 59 EUR.



Soitec : Berenberg maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 138 à 129 EUR. UBS maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours relevé de 85 à 94 EUR.



Stellantis : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 5,70 à 5 EUR.



Tf1 : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 10,20 à 9,56 EUR.



Thales : BNP Paribas maintient sa recommandation de neutralité avec un objectif de cours relevé de 255 à 270 EUR. Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 283 à 296 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 275 à 280 EUR.



Totalenergies : Grupo Santander maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 80 à 83 EUR.