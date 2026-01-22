Avis d'analystes France : Ubisoft se fait découper, Virbac et Atos revalorisées

Les annonces de la veille provoquent des dégâts sur Ubisoft. Oxcap démarre le suivi d'Alstom, tandis que les dossiers Virbac, Atos et ArcelorMittal bénéficient de relèvements d'objectifs.

Alstom : Oxcap Analytics démarre le suivi à pondération de marché avec un objectif de cours de 27,40 EUR.



Aperam : Kepler Cheuvreux passe d'acheter à conserver.



ArcelorMittal : Citi reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 45 à 55 EUR.



Atos : Bernstein maintient sa recommandation de sous-performance et relève l'objectif de cours de 35 à 45 EUR.



Ayvens : Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 10 à 11 EUR.



Aéroports De Paris : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 150 à 138 EUR.



BNP Paribas : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 92 EUR à 97 EUR.



Carrefour : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 15,75 à 15,40 EUR.



La Française De L'énergie : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 40 à 43 EUR.



Planisware : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 28 EUR à 26 EUR.



TotalEnergies : TD Cowen reste à conserver et relève l'objectif de cours de 58 à 60 EUR.



Ubisoft Entertainment : BMO Capital Markets reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 14 à 10 EUR. Kepler Cheuvreux reste à alléger avec un objectif de cours réduit de 7 à 5 EUR.



Virbac : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 400 à 440 EUR.