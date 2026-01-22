Alstom : Oxcap Analytics démarre le suivi à pondération de marché avec un objectif de cours de 27,40 EUR.

Aperam : Kepler Cheuvreux passe d'acheter à conserver.

ArcelorMittal : Citi reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 45 à 55 EUR.

Atos : Bernstein maintient sa recommandation de sous-performance et relève l'objectif de cours de 35 à 45 EUR.

Ayvens : Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 10 à 11 EUR.

Aéroports De Paris : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 150 à 138 EUR.

BNP Paribas : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 92 EUR à 97 EUR.

Carrefour : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 15,75 à 15,40 EUR.

La Française De L'énergie : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 40 à 43 EUR.

Planisware : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 28 EUR à 26 EUR.

TotalEnergies : TD Cowen reste à conserver et relève l'objectif de cours de 58 à 60 EUR.

Ubisoft Entertainment : BMO Capital Markets reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 14 à 10 EUR. Kepler Cheuvreux reste à alléger avec un objectif de cours réduit de 7 à 5 EUR.

Virbac : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 400 à 440 EUR.