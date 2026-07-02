Avis d'analystes France : UBS passe positifs sur Carrefour, les objectifs reculent encore sur EssilorLuxottica

UBS passe à l'achat sur Carrefour ce matin, avec un objectif à 19 EUR. Le bureau d'études revalorise aussi LVMH, Hermès et Kering, mais pas EssilorLuxottica.

Accor : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et réduit l'objectif de cours de 63,40 EUR à 59,40 EUR.



Abivax : Stifel maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 115 EUR à 175 EUR. Truist Securities maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 135 à 155 USD.



Carrefour : UBS passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 13,20 EUR à 19 EUR.



EssilorLuxottica : RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 300 à 230 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 312 EUR à 278 EUR.



Hermès International : RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 2100 à 1900 EUR. UBS reste à conserver et relève l'objectif de cours de 1765 à 1795 EUR.



Kering : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 271 à 276 EUR.



LDC : TP ICAP Midcap maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 131 à 141 EUR.



Lisi : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 71 EUR à 76 EUR.



LNA Santé : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 28 EUR à 36 EUR.



LVMH : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 640 à 650 EUR.



Nexans : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 172 à 184 EUR.



Renault : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 38 à 34 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 30 EUR à 28 EUR.



Saint-Gobain : Barclays maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 105 EUR à 108 EUR. Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 105 à 108 EUR.



TotalEnergies : TD Cowen maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 91 EUR à 89 EUR.



Vicat : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 94 à 92 EUR.



Worldline : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 0,35 à 11,50 EUR.