Argan : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 75 à 71 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 71 à 76 EUR.

Aéroports De Paris : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 132 EUR à 118 EUR.

Carrefour : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 16 EUR à 15 EUR.

Covivio : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 54,30 EUR à 60,60 EUR.

Danone : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 85 à 83 EUR.

Edenred : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 42 à 19 EUR.

Forvia : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 14,20 EUR à 16,35 EUR.

Gecina : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 95,40 EUR à 100,50 EUR.

Icade : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 14,60 EUR à 17,40 EUR.

Ipsos : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 36,50 à 36,70 EUR.

Klépierre : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 37,10 EUR à 37,80 EUR.

L'Oréal : Barclays relève sa recommandation de souspondérer à surpondérer.

SES : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 10 EUR à 9,50 EUR. Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 6 à 6,50 EUR.

Stef : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 145 à 150 EUR.

Ubisoft : AlphaValue/Baader Europe passe d'acheter à vendre avec un objectif de cours réduit de 9,37 EUR à 4,11 EUR.

Unibail-Rodamco-Westfield : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 131 à 141 EUR.

Valeo : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 11,35 à 10,60 EUR.

Vinci : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 136 à 140 EUR.

Worldline : Morgan Stanley reprend le suivi à souspondérer en visant 1,35 EUR.