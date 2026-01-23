Avis d'analystes France : UBS prudent sur Pluxee et Edenred, Goldman Sachs passe en revue les foncières

Gecina, Unibail, Klépierre... Goldman Sachs ajuste ses valorisations sur les foncières française. UBS taille dans les valorisations de Pluxee et Edenred, pendant que Morgan Stanley reprend le suivi sur Worldline avec prudence.

Argan : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 75 à 71 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 71 à 76 EUR.



Aéroports De Paris : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 132 EUR à 118 EUR.



Carrefour : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 16 EUR à 15 EUR.



Covivio : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 54,30 EUR à 60,60 EUR.



Danone : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 85 à 83 EUR.



Edenred : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 42 à 19 EUR.



Forvia : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 14,20 EUR à 16,35 EUR.



Gecina : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 95,40 EUR à 100,50 EUR.



Icade : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 14,60 EUR à 17,40 EUR.



Ipsos : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 36,50 à 36,70 EUR.



Klépierre : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 37,10 EUR à 37,80 EUR.



L'Oréal : Barclays relève sa recommandation de souspondérer à surpondérer.



SES : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 10 EUR à 9,50 EUR. Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 6 à 6,50 EUR.



Stef : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 145 à 150 EUR.



Ubisoft : AlphaValue/Baader Europe passe d'acheter à vendre avec un objectif de cours réduit de 9,37 EUR à 4,11 EUR.



Unibail-Rodamco-Westfield : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 131 à 141 EUR.



Valeo : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 11,35 à 10,60 EUR.



Vinci : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 136 à 140 EUR.



Worldline : Morgan Stanley reprend le suivi à souspondérer en visant 1,35 EUR.