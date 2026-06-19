Avis d'analystes France : UBS revalorise Air France

La dernière livraison de la semaine est amaigrie par la période creuse de la fin du mois de juin, avant le retour des publications trimestrielles.

Air France-KLM : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 10 EUR à 13,50 EUR.



Air Liquide : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'accumuler et réduit l'objectif de cours de 208 à 194 EUR.



Axa : Mediobanca maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 46,90 EUR à 50 EUR.



Klépierre : UBS maintient sa recommandation de vendre et relève l'objectif de cours de 30 EUR à 31 EUR.