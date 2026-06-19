Air France-KLM : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 10 EUR à 13,50 EUR.

Air Liquide : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'accumuler et réduit l'objectif de cours de 208 à 194 EUR.

Axa : Mediobanca maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 46,90 EUR à 50 EUR.

Klépierre : UBS maintient sa recommandation de vendre et relève l'objectif de cours de 30 EUR à 31 EUR.