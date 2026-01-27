Crédit Agricole : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 18 à 20,40 EUR.

Fnac Darty : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 33 EUR à 36 EUR.

Gecina : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 112 EUR à 90 EUR.

Id Logistics : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 505 à 510 EUR.

Kering : DBS Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 164 à 226 EUR.

Klépierre : UBS maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 26,10 à 30,50 EUR.

LVMH : DBS Bank reste à conserver et relève l'objectif de cours de 469 à 528 EUR.

Sanofi : Citigroup démarre le suivi à neutre en visant 85 EUR.

Sergeferrari : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 8,50 EUR à 9,50 EUR.

Société Générale : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 70 à 80 EUR.

Unibail-Rodamco-Westfield : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 91 EUR à 98 EUR.