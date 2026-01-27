Avis d'analystes France : UBS revalorise Société Générale et Crédit Agricole, Citi se lance sur Sanofi
Parmi les principales recommandations d'analyste du jour, UBS s'intéresse à la banque et aux foncières en France, pendant que DBS revalorise le secteur du luxe. Oddo ajuste la mire sur Fnac Darty et SergeFerrari
Publié le 27/01/2026 à 08:33
Fnac Darty : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 33 EUR à 36 EUR.
Gecina : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 112 EUR à 90 EUR.
Id Logistics : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 505 à 510 EUR.
Kering : DBS Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 164 à 226 EUR.
Klépierre : UBS maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 26,10 à 30,50 EUR.
LVMH : DBS Bank reste à conserver et relève l'objectif de cours de 469 à 528 EUR.
Sanofi : Citigroup démarre le suivi à neutre en visant 85 EUR.
Sergeferrari : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 8,50 EUR à 9,50 EUR.
Société Générale : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 70 à 80 EUR.
Unibail-Rodamco-Westfield : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 91 EUR à 98 EUR.