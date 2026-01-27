Avis d'analystes France : UBS revalorise Société Générale et Crédit Agricole, Citi se lance sur Sanofi

Parmi les principales recommandations d'analyste du jour, UBS s'intéresse à la banque et aux foncières en France, pendant que DBS revalorise le secteur du luxe. Oddo ajuste la mire sur Fnac Darty et SergeFerrari

Crédit Agricole : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 18 à 20,40 EUR.



Fnac Darty : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 33 EUR à 36 EUR.



Gecina : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 112 EUR à 90 EUR.



Id Logistics : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 505 à 510 EUR.



Kering : DBS Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 164 à 226 EUR.



Klépierre : UBS maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 26,10 à 30,50 EUR.



LVMH : DBS Bank reste à conserver et relève l'objectif de cours de 469 à 528 EUR.



Sanofi : Citigroup démarre le suivi à neutre en visant 85 EUR.



Sergeferrari : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 8,50 EUR à 9,50 EUR.



Société Générale : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 70 à 80 EUR.



Unibail-Rodamco-Westfield : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 91 EUR à 98 EUR.