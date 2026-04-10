Accor : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 55 EUR à 53 EUR. JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 61 à 60 EUR.

Airbus : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 215 à 210 EUR.

Ayvens : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 14,50 EUR à 13,40 EUR.

BNP Paribas : Autonomous Research reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 111 à 112 EUR.

Euronext : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation alléger et relève l'objectif de cours de 125 à 142 EUR.

OVH Groupe : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 12 à 13 EUR.

Safran : UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 340 EUR à 335 EUR.

Saint-Gobain : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 100 à 89 EUR.

STMicroelectronics : TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 27,50 à 33,50 EUR.

Thales : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 380 à 390 EUR.

Vivendi : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 3 à 2,70 EUR.

Worldline : UBS maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 0,31 à 0,22 EUR.