Avis d'analystes France : UBS soutient Thales, Bernstein revalorise OVH

La dernière sélection de la semaine fait la part belle aux industriels de la défense avec UBS, tandis que les objectifs de cours reculent sur Worldline, Vivendi et Accor.

Accor : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 55 EUR à 53 EUR. JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 61 à 60 EUR.



Airbus : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 215 à 210 EUR.



Ayvens : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 14,50 EUR à 13,40 EUR.



BNP Paribas : Autonomous Research reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 111 à 112 EUR.



Euronext : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation alléger et relève l'objectif de cours de 125 à 142 EUR.



OVH Groupe : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 12 à 13 EUR.



Safran : UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 340 EUR à 335 EUR.



Saint-Gobain : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 100 à 89 EUR.



STMicroelectronics : TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 27,50 à 33,50 EUR.



Thales : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 380 à 390 EUR.



Vivendi : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 3 à 2,70 EUR.



Worldline : UBS maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 0,31 à 0,22 EUR.