Avis d'analystes France : Vusion et Thales dégradées, nouveau suivi sur Planisware

Parmi les principales nouveautés du jour, on note de nouveaux relèvements d'objectifs pour Airbus (250 EUR) et Safran (348 EUR) chez Deutsche Bank. Planisware fait l'objet d'une initiation de couverture a l'achat par UBS. En revanche, Thales et Vusion subissent des dégradations de recommandation.

Accor : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 52,40 à 56,60 EUR.

Air France-KLM : DBS Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 10 à 11 EUR.

Air Liquide : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 205 EUR à 200 EUR.

Airbus : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 222 à 250 EUR.

Amundi : RBC Capital reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 66 à 71 EUR.

Antin Infrastructure Partners : Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 10,80 à 10,70 EUR.

Bouygues : Citi reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 39,20 à 47,80 EUR.

Capgemini : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 169 à 180 EUR.

Eurazeo : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 75 à 74 EUR.

Exosens : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 49 à 52 EUR.

FDJ United : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 37,50 à 25,60 EUR.

Michelin : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 31 EUR à 35 EUR.

Planisware : UBS démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 28 EUR.

Renault : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 47 EUR à 46 EUR.

Safran : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 325 à 348 EUR.

Sodexo : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 65,50 à 52,60 EUR.

Stellantis : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 8,50 à 10 EUR.

Stmicroelectronics : Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 22 à 22,60 EUR.

Thales : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 285 à 280 EUR.

Tikehau Capital : BNP Paribas reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 18,50 à 18 EUR.

Vusion : BNP Paribas Exane passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 275 à 210 EUR.