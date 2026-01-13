Accor : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 52,40 à 56,60 EUR.
Air France-KLM : DBS Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 10 à 11 EUR.
Air Liquide : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 205 EUR à 200 EUR.
Airbus : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 222 à 250 EUR.
Amundi : RBC Capital reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 66 à 71 EUR.
Antin Infrastructure Partners : Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 10,80 à 10,70 EUR.
Bouygues : Citi reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 39,20 à 47,80 EUR.
Capgemini : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 169 à 180 EUR.
Eurazeo : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 75 à 74 EUR.
Exosens : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 49 à 52 EUR.
FDJ United : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 37,50 à 25,60 EUR.
Michelin : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 31 EUR à 35 EUR.
Planisware : UBS démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 28 EUR.
Renault : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 47 EUR à 46 EUR.
Safran : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 325 à 348 EUR.
Sodexo : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 65,50 à 52,60 EUR.
Stellantis : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 8,50 à 10 EUR.
Stmicroelectronics : Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 22 à 22,60 EUR.
Thales : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 285 à 280 EUR.
Tikehau Capital : BNP Paribas reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 18,50 à 18 EUR.
Vusion : BNP Paribas Exane passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 275 à 210 EUR.