Avis positif du CHMP pour une nouvelle formulation du Lunsumio de Roche

Roche a annoncé vendredi avoir reçu un avis positif du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) concernant la demande d'autorisation de mise sur le marché de la formulation sous-cutanée de son nouveau traitement contre le lymphome folliculaire récidivant ou réfractaire.



Le groupe précise que la recommandation du CHMP porte sur l'administration sous-cutanée du Lunsumio dans le traitement des patients atteints de lymphome folliculaire (LF) en rechute ou réfractaire (R/R) ayant reçu au moins deux traitements systémiques antérieurs.



Le Lunsumio, un anticorps bispécifique qui permet de libérer des protéines cytotoxiques dans les lymphocytes, représente un nouveau type d'immunothérapie, c'est-à-dire une option thérapeutique sans chimiothérapie.



Dans un communiqué, le laboratoire pharmaceutique suisse ajoute que l'autorisation de mise sur le marché de la Commission européenne est attendue 'dans un futur proche'.

