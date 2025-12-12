Avis positif pour une dose plus élevée de Wegovy (Novo Nordisk)

Novo Nordisk annonce que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a émis un avis positif pour une dose plus élevée de Wegovy (sémaglutide 7,2 mg) chez les personnes obèses dans l'Union européenne.



Dans le programme STEP UP, les personnes obèses qui ne sont pas diabétiques prenant Wegovy 7,2 mg ont perdu en moyenne 20,7% de poids corporel à 72 semaines, et un participant sur trois a réussi à perdre 25% ou plus.



Novo Nordisk ajoute que le profil de sécurité et de tolérabilité s'est montré cohérent avec la dose approuvée de 2,4 mg de sémaglutide, et que 84% du poids perdu avec Wegovy provenait de la perte de masse grasse.



"Cette dose plus élevée offre une nouvelle option pour une perte de poids substantielle tout en préservant la fonction musculaire et en conservant les bienfaits connus pour la santé cardiovasculaire de Wegovy", commente le groupe de santé danois.

