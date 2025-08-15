UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Aviva avec un objectif de cours porté de 700 à 740 pence, une cible recelant 9% de potentiel de hausse pour le titre, au lendemain de la publication semestrielle de l'assureur britannique.
'Les solides résultats d'Aviva au premier semestre et les mises à jour positives au sujet de Direct Line laissent présager une croissance solide à venir', juge le broker, pointant le prochain point d'activité du 13 novembre comme 'date clé' du dossier.
Publié le 15/08/2025 à 10:36
